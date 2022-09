VIDEO | Kaks väravat löönud Messi aitas Argentinal pikendada võimsat seeriat

„Mängupilt oli oodatud. Andsin mõnele mängijale puhkust, kuid kõige olulisem oli see, et väljakul olnud mehed tõestasid oma taset,“ ütles Argentina peatreener Lionel Scaloni kohtumise järel.

„Kõige tähtsam on, et meie mängijad naudiksid seda, mida nad teevad. Siis naudivad ka fännid,“ lisas peatreener, kelle hoolealuseid ootab teisipäeval 'New Yorgis sõprusmäng Jamaicaga.