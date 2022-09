Suursponsor lubas FISiga lepingu lõpetada, kui venelased pääsevad MMile

Norralaste Aftenposten kirjutab, et Coopi kommunikatsioonidirektor Björn Takle Friis oli kohkunud, kui kuulis FIS-i peasekretäri Michel Vioni avaldust, et venelased võivad juba varsti rahvusvahelistele võistlustele naasta.

„Ootame, et FIS sulgeb venelaste ja valgevenelaste ees ukse nii kiiresti kui võimalik. Me vaevu suudame uskuda, et Vion midagi sellist ütles,“ lausus Takle Riis.

Tema sõnul on Coop FISiga sel teemal juba suhelnud. “Pole kahtlust, et me ei saa sellega nõustuda. Kui meie seisukohta ei arvestata, ei saa me FISi sponsorina jätkata,“ lisas Coopi kommunikatsioonidirektor.

Kuigi Venemaa agressioon Ukrainas jätkub ja alles kolmapäeval kuulutati Venemaal välja osaline mobilisatsioon, et sõtta saata veel 300 000 meest, on viimastel nädalatel tulnud rahvusvahelisest olümpiakomiteest (ROK) signaale, et venelaste võistluskeelu otsust kavatsetakse leevendada.