Eesti neljapaat sai MMil viienda koha

Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) said neljapäevases poolfinaalis Itaalia ja Suurbritannia järel kolmanda koha. Lisaks neile kolmele tiimile on finaalis Poola, Rumeenia ja Holland.

43-aastane Endrekson ütles poolfinaali järel Delfile, et finaali eel on kõige tähtsam korralik taastumine. „Nii vaimselt kui füüsiliselt tuleb taastuda, muud teha ei olegi. Vaim peab ka värske olema. Selles osas õnneks tundub, et meeskonnal psühholoogilise poolega probleeme ei ole. Pole liigset värinat ja keegi ei närveeri üle. See on hea,“ märkis Endrekson.