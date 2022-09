Eesti koondis alustab täna USA-s Rahvuste krossi kvalifikatsiooni

Sel pühapäeval selgub USA-s, Red Budi krossirajal 72. korda meeskondlik maailmameister motokrossis.



Reedel toimus võistluse pidulik avamine ning sõitjad said ka rajaga tutvuda. Rada on suurte hüpetega, pehme ja lai. Eesti saab loosi tahtel kvalifikatsioonis stardikohta valida viiendana.



Tanel Leok (Husqvarna, MXGP) läheb täna eestlastest rajale esimesena. Oma ajaloolisel 20ndal Rahvustel kaasa tegev Leok ootab ilmselt 40-minutilise treeningu teist poolt, et sügavalt üles kuntud rajal tekiks sõidusoon.



USA-s tänavu juba mitmel võistlusel stardis olnud Jörgen-Matthias Talvikut (MX2, Yamaha) Red Budi rajal olevad suured hüpped ei üllata, sest seda tüüpi radadega on tal juba kogemust.



„Peab julgust olema, et kõik need elemendid ära teha,“ on ta enesekindel. Teises grupis rajale minev Talviku saab Tanel Leoki järgi veidi trajektooride ja stardikoha valikut timmida. „See, et rajal on nii palju valikuvariante, ei ole ühte konkreetset sõiduliini, teeb raja ülilahedaks,“ lisab Talviku.



Harri Kullas (Yamaha, Open) läheb kvalifikatsiooni viimases, kolmandas grupis. Ta lubab vaadata, mida Tanel Leok ja Jörgen-Matthias Talviku eelnevates gruppides teevad, ning sõita välja kiireima aja.



„Sisse on toodud üks uus kurv ja hüpe,“ ütles Harri Kullas, kellel on Red Budi rajalt USA-s kogemus 2018. aastast. Tingimused on hetkel rajal tema sõnul krossiks ideaalselt, pinnast on piisavalt töödeldud ja niisutatud. Rajameistrid on ka piisavalt palju erinevaid trajektoore ette valmistanud. Ta on kindel, et kvalifikatsioonipäev pakub suurt sõidunaudingut ega jõua ära oodata, millal saab rajale minna.



Eesti soolode rahvuskoondise manager Martin Arumäe sõnul oli reedese päeva kõige positiivsem uudis see, et Harri Kullase tsikkel saadi tollist kätte. Loomulikult tuli ka võrreldes eelmise aasta 18nda stardikohaga kvalifikatsioonis reedehommikune viies stardikoht hea üllatusena.



Arumäe kinnitab, et tehniliselt on kõik laupäevaseks kvalifikatsiooniks ja pühapäevaseks võistluseks valmis. Eesti püüab ära kasutada iga nüanssi, et teha võimalikult hea tulemus. Näiteks olid meie sõitjad lisaks Saksamaale ainsad, kes käisid reedel vaatamas ka stardipuu kukkumist.



Tänu toetajatele, kes Eesti Rahvuste krossi projekti toetavad aastast 1993, saab meie väike koondis seista suurte krossiriikide kõrval juba aastaid võrdsena ning tuua regulaarselt koju kõrgeid tulemusi esikümnes.



Võistluste ajakava



Laupäev, 24.09.



MXGP Kvalifikatsioonisõit 21:20



MX2 Kvalifikatsioonisõit 22:20



Open Kvalifikatsioonisõit 23:20



Pühapäev, 25.09.



1. võistlussõit (MXGP & MX2) 20:00



2. võistlussõit (MX2 & Open) 21:30



3. võistlussõit (Open & MXGP) 23:00