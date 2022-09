Raske avarii teinud autoralli maailmameistri elu ei ole enam ohus

Itaalia rallikuulsus Biasion reisis pärast õnnetusest kuulmist kohe Pisasse ning sai hiljem on pikaaegse sõbraga ka paar minutit juttu ajada. „Tizianole tehti delikaatne selgroolülide operatsioon, mis kestis üle kuue tunni. Me ei tea veel, millised on selle tagajärjed, kui suur on kahju, kas pikaajaline või mitte. Arstid ütlevad, et taastumine võtab aega. Muud tema seisundi kohta ringlevad uudised (elu on ohus - toim.) ei vasta tõele,“ ütles Biasion, vahendab ilgiornaledivicenza.it.