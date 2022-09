Suusaliit ei lubanud Venemaa sportlastel kodakondsust vahetada

Suusaliidu peasekretär Michel Vion kinnitas, et kaks Venemaa sportlast tahtsid võistlema hakata Iisraeli eest, ent FIS ei andnud neile selleks luba. Sportlaste nimesid ei ole avalikustatud ning teada pole ka see, kas tegemist oli murdmaasuusatajatega.

Vion esines sel nädalal ka ootamatu sõnavõtuga, kus teatas, et Venemaa ja Valgevene sportlased plaanitakse võistluskarussellile tagasi lubada ning et see juhtub pigem varem kui hiljem. Avaldus tuli samal päeval, kui Venemaa president Vladimir Putin kuulutas välja osalise mobilisatsiooni, et saata Ukraina sõtta veel 300 000 meest.