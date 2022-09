Roger Federer pidas imelise karjääri viimase mängu. „See oli täiuslik teekond“

Laver Cupi avapäeva järel on Euroopa ja maailma koondise vaheline matš viigis 2:2.

„See oli imeline päev. Ma olen õnnelik, mitte kurb. Suurepärane tunne on siin olla,“ lausus 20-kordne suure slämmi tšempion Federer oma tänukõnes. Ta tunnistas, et eriline au oli viimane mäng pidada koos Nadaliga ja esindada Euroopa koondist, kuhu kuulub ka Novak Djokovic.

„Ma nautisin viimast korda oma jalanõude sidumist, teadsin, et kõik, mida ma teen, jääb viimaseks korraks. Kartsin, et midagi läheb valesti – et saan vigastada, aga sain hakkama. Matš oli väga hea, ma ei saaks õnnelikum olla! Ja muidugi Rafaga koos mängida…,“ lisas Federer ega suutnud enam pisaraid tagasi hoida.