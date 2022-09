100 mängu klubisse astunud Zenjov: vahel mõtlen, et lõpetaks, aga järgmisel hommikul mõtlen ümber

2008. aasta 20. augustil, kui Eesti võitis Lillekülas sõprusmängus Maltat 2:1, andis sinises särgis debüüdi teinud Zenjov 52. minutil võiduvärava söödu Andres Operile. Täna, 14 aastat hiljem lõi Zenjovi söödust 2:1 võiduvärava 86. minutil Henri Anier.

Anieri võiduväravale andis Zenjov resultatiivse passi ka 9. juunil Malta rahvusstaadionil. Igatepidi déjà-vu!

„14 aastat on möödas, aga tulemus sama,“ muigas Zenjov.

Millega tänane, sajas mäng ennekõike meelde jääb? „Kindlasti tulemuse poolest. See oli meile oluline võit, et pääseda [Rahvuste liiga] C-divisjoni. Võib öelda, et jälle suur päev Eesti jalgpalli jaoks.“

Kas 100. mäng on erilisem kui mõni teine? „Mõtlesin küll, et tuleb mingi eriline tunne, aga ei tulnud. Ikka sama mõnus tööpäev.“

Palju Zenjovil veel sees on? „Mõnel päeval on tunne, et lõpetan, aga järgmisel päeval ärgates ja vetsu longates mõtlen: „Kurat, ikka peab veel mängima!“" vastas ründaja.

Kuigi kollaste kaartide tõttu ei saa Zenjov esmaspäeval viimast Rahvuste liiga 2022/2023 hooaja kohtumist San Marinos kaasa teha, ootab ta siiski homme algavat reisi väga. „Miks mitte kaasa minna? Mõnus, pitsa...“ unistas ta juba Itaalia köögist.

Viimatist reisi San Marinosse Zenjov ja teised tol ajal mänginud koondislased just hea sõnaga ei meenuta. 2014. aasta novembrikuine EM-valikmäng oli üks mustemaid päevi Eesti jalgpalli ajaloos, sest Eesti viigistas maailma edetabeli punase laternaga 0:0. „Teist varianti pole - peame võitma!“ sõnastas Zenjov esmaspäevase eesmärgi.

Miks teine poolaeg Maltaga täna nii raskeks kujunes? „Jalgpallis on mõnikord nii, et kui oled ees, mõtled, et pead iga hinnaga väravat kaitsma ja taga nulli hoidma, selle asemel, et veel ühte lööma minna,“ arvas Zenjov.