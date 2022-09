Häberli: näitasime, et oleme paremad kui D-divisjon, aga teise poolaja 30 minutist peame veel rääkima

Malta jäi avapoolaja lõpus, kui Rauno Sappinenile tehti karistusalas tõsine viga, platsile kümnekesi. Sappineni poolaja kuuenda üleminuti väravast läks Eesti 1:0 ette, kuid 51. minutil määras Saksa kohtunikebrigaad VAR-i abiga penalti ka Maltale, millest külalised lõid 1:1. Mängu saatus püsis lahtine kuni 86. minutini, mil Henri Anieri tabamus Sinisärkidelt pinged maha võttis.

Küsimusele, miks kümnekesi mänginud Maltal teisel poolajal nõnda domineerida lasti, vastas Häberli: „Ma ei ole kindel, kas nad just domineerisid, aga meie süü oli see, et teine poolaeg nii halb oli. Esimese poolajaga võib rahule jääda, sest me ei olnud lähedal mitte ainult ühele väravale.“

„Miks teine poolaeg pärast viigiväravat nii koledaks läks, on praegu raske öelda. Küsimus võib olla selles, et me ei võida just tihti rahvusvahelisi mänge. Oleme varasemalt Malta kvaliteeti näinud, see ei ole nii lihtne. Nad pingutasid lõpuni. Meil oli 30 minutit päris raske, kuni lõime 2:1 värava, mis andis meile enesekindluse tagasi. Peame nendest 30 minutist veel tõsiselt rääkima. Võit tuli, aga peame sellest mängust ka midagi õppima,“ lisas šveitslane.

Mille üle sellest mängust enim rõõmustada tasub? „Peame olema õnnelikud, et näitasime, et oleme paremad kui D-divisjon. See on kõige tähtsam. Et me oleme C-divisjoniks valmis. Nüüd saame näha, mis tasemel me mängida suudame,“ ütles Häberli juba järgmisele Rahvuste liiga hooajale (2024/2025) ette vaadates.

Selle Rahvuste liiga hooaja lõpetab Eesti esmaspäeval võõrsilmänguga San Marino vastu.