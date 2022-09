U18 jalgpallikoondis tunnistas Poola eakaaslaste nappi paremust

Koondise peatreener Joel Indermitte tõdes, et tänane mängupilt oli eestlaste poolt vaadatuna positiivne. „Ma arvan, et mängisime hea ja võrdse partii tugeva jalgpalliriigi vastu. Oli täiesti võrdne kohtumine ja kohati suutsime isegi paremini mängu kontrollida. Esimesel poolajal olime palliga domineerivam ja ladusam pool. Selle koha pealt jään kindlasti esitusega rahule,“ sõnas Indermitte.

„Ainsana on kahju sellest, et me ei suutnud sellest mängust punkti saada. Oli selleks paar väga head võimalust, aga kahjuks täna ei õnnestunud. Kiidan kindlasti poiste hingestatust ja seda, kuidas taktikalisi ülesandeid täideti,“ rääkis Indermitte.