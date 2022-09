VIDEO | Kliimaaktivist pani tennisematši ajal oma käe põlema

Inglise väljaande Telegraphi andmetel on meeleavaldaja eesnimi Kai. Ta kandis protestiaktsiooni ajal T-särki kirjaga „End UK private jets“ („Lõpetage UK-s eralennud“).

Kai kuulub kllimaaktivistide protestirühma nimega „End UK Private Jets“, mis kirjutab oma kontol, et „süsinikuheitmed 2022. aastal on genotsiid“. Grupi Twitteri konto loodi alles selle aasta juulis ja sellel on vaid 25 jälgijat.