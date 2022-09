Izjumi massihauast leiti Ukraina poksitšempioni piinamisjälgedega laip

Nüüd on selgunud, et Ukraina poksitšempioni Serhii Sova lesk tuvastas oma mehe surnukeha tätoveeringute ja käepaelte järgi. Mees oli kadunuks jäänud 19. aprillil.

Sova abikaasa Oksana meenutas Ukraina meediale oma viimast vestlust mehega. „Rääkisin temaga sõja puhkemise järel iga päev, kui tal selleks võimalus avanes. Meil ​​oli viimane vestlus 19. aprillil ja ma ei unusta seda kunagi. Nad oli viimasel ajal osalenud väga intensiivses sõjategevuses. Paar päeva olid nad vaenlase õhuvägede ja suurtükiväe karmi rünnaku all. Kahjuks olid jõud ebavõrdsed, meie poistel puudus korralik toetus. Serhii ütles mulle, et ei tea, kuidas see lõppeb, aga ta kinnitas, et poisid ei tagane ega anna neile meetritki meie maast. Nii see juhtuski,“ rääkis Oksana Sova.