Janika Lõiv hoiab olümpiareitingus soodsat positsiooni

Väga heade tulemustega on Lõiv kogunud olümpiareitingus Eestile 753 punkti. Kuna riikide edetabelisse lähevad arvesse kolme parema naise tulemused, siis on Eesti 17. positsioonile väga olulise panuse andnud veel Mari-Liis Mõttus (227 punkti) ja Maaris Meier (130). See tähendab, et Eestil on kokku 1110 punkti. Esimesel kohal on Šveits (4294), teisel Prantsusmaa (4279) ja kolmandal Taani (2898).