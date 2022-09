Latvala selgitas Kreeka ralli ebaõnnestumist: kõik läks nihu juba testimisel

Kreekas tuli tehniliste probleemide tõttu katkestada nii Elfyn Evansil kui Esapekka Lappil. MM-sarja liider Kalle Rovanperä tegi aga avarii.

„Kõik hakkas viltu minema juba testimisel. Ma arvan, et see oli kõige hullem testisõit, vähemalt selle aja jooksul, mil ma Toyotas olen olnud,“ lausus Latvala DirtFishile.

„Meil oli tehnilisi probleeme, sadas vihma ja kaks meie meest sõitis ka teelt välja. Probleem oli selles, et meil said kilomeetrid otsa. Olime teinud vedrustuse uuendusi, kuid testikilomeetreid oleks vaja olnud rohkem. Sealt see väljakutse algaski, kui kutid ei saanud uue vedrustusega piisavalt sõita. Meil oli autos midagi uut, aga me ei suutnud seda piisavalt peenhäälestada. Kui testisõidud jäid lühikeseks, sai kannatada ka Toyota pilootide enesekindlus,“ selgitas soomlane.

„Juhtidel polnud juba testikatsel enesekindlust. Saime kohe aru, et sellest tuleb raske võistlus. Üritasime neile öelda, et proovige varuda kannatust ja võtta need punktid, mis võtta saab. Kahjuks tulid kõigele lisaks ka Esapekka ja Elfyni masina tehnilised probleemid.“

Latvala sõnul tehti vedrustuse osas muudatusi, sest aeglastel kruusarallidel on Hyundai nende tiimist juba pikemat aega parem olnud. „Meil ​​on olnud keeruline, kui teekate on kõva, kui rehvid on kõvad ja tee pisut libe. Selles osas olime juba Sardiinias hädas. Seetõttu proovisime oma autot Kreeka etapiks täiustada,“ lisas Latvala.

MM-sari jätkub järgmisel nädalal Uus-Meremaa ralliga.