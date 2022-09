Hispaania meistritiitel ei tulnud kergelt, kuid kindlasti teenitult

Tubli saavutusega sai hakkama ka teine finalist Prantsusmaa. Ometigi jäi sellest kõige kuldsemast auhinnast siiski finaalis puudu täpselt 12 silma. Siiski on kahtlemata väärt saavutus ka hõbemedal, mis kindlasti paneb publiku tiimile ka edaspidi kaasa elama ning järgmisi saavutusi ootama.

Turniiri kõige noorem meeskond, kahtlemata motiveeritud, kuid võib-olla mitte kõige paremini kokku mänginud meeskond. Turniirile eelnenud kontrollmängud maalisid üpris kurva prognoosi, kuid tegelikult leiti turniiri käigus oma mäng kenasti üles ja oleks ehk üksikutel hetkedel pall põrganud teisiti, oleksime näinud kindlasti meie meeskonda ka alagrupist edasi liikumas. Siiski – tasub meenutada: meeskond on noor ning näljane. Küll poisid veel jõuavad sooritada!

Heas mõttes ilmselt Soome, kes ühtse rusikana Markkaneni vedamisel suutis võidelda välja koha kaheksa parima hulgas. Lisaks oli soomlaste superstaar ka võistluse üks suurimaid skoorijaid, jäädes alla vaid Giannis Antetokounpole. Suurim üllataja, siiski negatiivses mõttes võikski olla Giannis. Suur skooritegija lõpetas turniiri närviliselt ja näotult ja ehk langes Kreeka just tänu sellele võistluselt. Teine tõeline superstaar, kes otsustavatel hetkedel „oma“ ära ei toonud oli Luka Dončić. Sloveenide liider oli sunnitud ka pärast kaotust Poolale veerandfinaalis vabandama ja tunnistama, et teinekord pole ka superstaarid eksimatud.

Järgmisena tasub ootama jääda juba natukene vähem, kui aasta pärast toimuvat korvpalli MMi. Eurooplastest on sinna muide esimesena kindlustanud koha Soome. Aga raudselt on lõpuks kohal ka kõik teised suurnimed ja -riigid. On mida oodata!