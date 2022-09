Rahvusvaheline turniir tõi Tallinnasse Pekingi olümpia medalistid

Selle hooaja esimene segapaaris kurlingu MK-etapp WCT Tallinn Mixed Doubles International 2022 toimub Tallinnas seitsmendat korda. Võitlema asub 18 võiskonda ehk maksimaalne arv võistkondi, keda korraldaja saab Tondiraba jäähallis vastu võtta.



Eesti võistkondadest panevad ennast maailma tippude vastu proovile kurlingu segapaarid Marie Kaldvee ja Harri Lill, Kaidi Elmik ja Mihhail Vlassov ning Triin Madisson ja Karl Kukner, teatas Eesti Curlingu Liit.



Eesti kurlingu esipaar Kaldvee/Lill võistleb alagrupis B ning hetkel on eestlastel peetud üks kohtumine. Eesti kurlingupaar alustas võidukalt, alistades kindlalt Läti kurlingupaari Regza/Regza tulemusega 11:7. Homme kohtuvad Kaldvee ja Lill turniiri tugevaima, Norra kurlingupaariga Skaslien/Nedregotten.



Kurlingupaaril Madisson/Kukner on kirjas samuti üks võit, kurlingupaar Elmik/Vlassov pidi esimeses kohtumises tunnistama vastase paremust.



Tallinnas saab mängimas näha maailma ühte parimat kurlingu segapaari, Norra võistkonda Skaslien/Nedregotten, kes on 2022. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad, lisaks on kurlingupaaril ette näidata 2021. aasta MMi hõbe.