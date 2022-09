FOTOD | Korraldajad tänasid Tallinn Open WTA 250 toetajaid

„Iga lugu hakkab kuskilt peale – mingist mõttest või kaugest unistusest. Seejärel hakkavad asjad juhtuma ning täna oleme siin, et öelda teile suur tänu usalduse ja toetuse eest! Teie abiga korraldame WTA turniiri, mis jõuab Tallinnast miljonite inimesteni maailmas,“ ütles Tallinn Open WTA 250 turniiri direktor Allar Hint oma tänukõnes. „Kõige tähtsam on lugu, mida me tahame jutustada ja mis räägib teist, räägib meist, räägib Eestist, räägib Eesti tennisest, räägib Tallinnast, räägib naistest ja Eesti naiste tennisest. Loodan, et Tallinn Open tekitab kõigile hea emotsiooni ning kutsun kõiki laupäeva hommikust alates tribüünidele mängudele kaasa elama.“

„Tallink on Eesti tennise ja tennisistide arengusse panustanud paljude aastate jooksul,“ ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene. „Oleme tänulikud selle võimaluse eest ning usume, et andes ühiskonnale tagasi osa meie enda eluloost, sünnivad uued ja võimsad edulood, mis ühiskonda puudutavad. Tänane olukord, kus Eesti tennisist on maailmas jõudnud pea kõrgeimale kohale, annab sellele vaid kinnitust. Aitäh võimaluse eest Eesti sporti panustada!“

Tallinna linn toetab Tallinn Open WTA 250 turniiri korraldamist 400 000 euroga ning Kultuuriministeerium 150 000 euroga. Samuti toetavad turniiri rahaliselt Tallink, Alexela, Kapitel, Forus, Simsonship, Bedford Row Capital ja Puukeskus.

Porsche ning Auto 100 korraldavad mängijate transporti, turniiri joogipartner on A. Le Coq, HEADi poolt on turniirile antud 5000 tennisepalli, Sportland vastutab pallilaste, vabatahtlike ning joonekohtunike riietuse ja fännimeenete eest. Euronics toetab turniiri ekraanidega. Turniiri erikülaliste ala sisustas Different ning Adamlights.

Turniiri auhinnakarikad on loonud klaasikunstnik Eeva Käsper. New Vintage By Krissi loodud on mängijatele kingitavad kaelaripatsid.

Octagon on turniiri litsentsiõiguste omanik.