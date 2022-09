Tänak naaseb pika pausi järel Uus-Meremaale: õige seadistuse leidmine saab olema keeruline

„Võistlesin Uus-Meremaa rallil kümme aastat tagasi ja mul on sellest sündmusest head mälestused. Ootan seega tagasiminemist. Olen vaadanud videoid, et enda mälu värskendada ja sealsed teed näevad fantastilised välja. Seal on palju positiivse kaldega kurve ja tundub, et need on ralliks justkui loodud,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.