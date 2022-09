VIDEO | Ümberehitusega tundmatuseni muutunud Raassilla rallikrossirada võõrustab esimest võistlust

Raassilla mootorispordikompleksi ümberehitustööd algasid 24. mail ning tänaseks on saanud üsna tüüpilisest rahvakrossirajast kaasaegne rallikrossirada pikkusega 980 meetrit ning minimaalse laiusega kümme meetrit. Stardisirge on 15 meetrit lai. „Paigaldatud on kogu rajakate, nii asfalt kui betoon, juhtimiskeskuse hoone müürid on püsti, varsti algab katuse ehitus ja talve saabudes saab alustada sisetöödega,“ rääkis rada arendava Tarvastu Motoklubi juhatuse liige Peeter Peek. „Ehitajad on tublid ja tegutsevad graafikus, rada ehitab TREF Nord ja hoonet Lindrem.“