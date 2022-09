Heategevuslik teatejooks kutsub toetama piiratud liikumisvõimega lapsi

Tegevuspargi rajamist alustas Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus viis aastat tagasi ja 2022. aastal saab see valmis. Park on kõigile ja tasuta. Seal saavad mängida lapsed sõltumata sellest, kas liikumine on nende jaoks loomulik või tuleb kasutada karke või ratastooli.

„Eriti oleme mõelnud pargi loomisel peredele, kus üks laps on ratastoolis. Samuti kõigile ratastoolilastele, kes tahavad sõpradega õues aega veeta. Park annab piiratud liikumisvõimega lastele võimaluse osaleda mängudes võrdselt, mitte jääda kõrvaltvaatajaks, kui teised kiiguvad, ronivad või mängivad liivakastis,“ ütleb Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Toomas Danneberg.

Muu hulgas oli pargi loomise oluliseks ajendiks arstide soovitus, et kui ratastoolilapsi innustada liikuma teraapiavälistel aegadel, siis teevad nad suuremaid edusamme. On teaduslikke vihjeid sellele, et inimene paraneb ja areneb kiiremini, kui tal on rikkalik taustsüsteem ja tema arengut toetab elukeskkond.

Ainulaadse tegevuspargiga, mis asub Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse ja Haapsalu Väikese viigi vahetus läheduses, soovib haiglameeskond innustada oma patsientides huvi liikumise vastu ja positiivseid hoiakuid minna koos sõpradega õue mängima. Aastas käib keskuses ravi saamas 3500 inimest.

Tegevuspark, kus ka liikumispuudega lapsed saavad mängida ja areneda, vajab uusi atraktsioone

Esimesed atraktsioonid püstitas Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus kolm aastat tagasi, kuid nüüd on aeg täiustusteks, et tegevuspargis oleks värskust ja avastamisrõõmu. Taas on pargi uute atraktsioonide ostu toetuseks toimumas üle-eestiline heategevuslik teatejooks ning märkimisväärses mahus panevad algatusele õla alla Tartu ülikooli kliinikumi Lastefond. Toetajate hulgas on ka Haapsalu linn.