Horner oleks tahtnud tüli põhjustanud sõitja Red Bulli tuua: see on midagi, mida ma kahetsen

Pärast Alpine'i ja McLareni pikka juriidilist jagelemist selle üle, kellel ikkagi on õigus järgmisel aastal talendika australlase teenetega arvestada, tegi rahvusvahelise autoliidu FIA lepingukomitee otsuse, et kehtima jääb 21-aastase Piastri leping McLareniga.

Nüüd andis aga Horner mõista, et oleks ise hea meelega Piastrit üldse Red Bulli ridades näinud. „Meil oli võimalus ta palgata, aga otsustasime seda mitte teha. See on midagi, mida ma kahetsen,“ avaldas Red Bulli boss Beyond the Gridi taskuhäälingus oma kahetsust.