VIDEO | Jose Mourninho osales tuntud räppari uues muusikavideos: „Ma eelistan mitte rääkida.“

Igapäevaselt AS Roma peatreenerina töötaval Mourinhol pole aga tegelikult olnud viimasel ajal erilist põhjust rõõmustamiseks, sest septembrikuu jooksul on kaotatud koguni kolm kohtumist ning Itaalia kõrgliigas on see Rooma klubi langetanud kuuendaks.