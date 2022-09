TÄNA OTSEPILT | Fitnessispordi maailma tipud võtavad mõõtu rahvusvahelisel võistlusel Tallinnas

Esmakordselt on võistlused rahvusvahelised ning osavõtjaid on Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Võistluste korraldaja, kulturismilegend Ott Kiivikase sõnul on ta tänulik sportastele suure huvi eest ning paljudele toetajatele väärikasse auhinnafondi panustamise eest. Kiivikase sõnul on kohale tulevate sportaste tase äärmiselt kõrge ning võistlused saavad olema pingelised ja vaatemängulised.

Laval on suur osa sellel hooajal juba välisvõistlustel medaleid võitnud Eesti sportlased. Näha saab esimese Eesti meesportasena eelmisel nädalavahetusel Arnold Classicul klassikalise kulturismi kulla võitnud Ramil Lippu, samadel võistlustel naiste fitmodelli kahekordset hõbemedalivõitjat Olga Sibanovat, kes varem on tulnud maailmameistriks ning naiste wellnesi hõbedat Jekaterina Vassiljevat. Tagasi on ka Eesti fitnessispordi legend Esta Pilt (Euroopa ja maailmameister), kes näitab oma vormi bodyfitnessi klassis. Nii neile kui teistele meie sportaste pakuvad tugevat konkurentsi naabermaade esindajad, kelle seas on mitmed nimekad tiitlivõistluste võitjad.

Võistlustel saab kaasa elada ka esmakordselt Eestis asetleidval põneval ja vaatemängulisel Fitness Challange võistlusel, kus meil on ette näidata meeskondlik kuldmedal, mille võitsid Arnold Classicul René Laane ja Margo Kuiv.

Võistlusi saab jälgida ka Delfi vahendusel. Otseülekande algus 24. septembril on kell 15.00. Kohapeal on fitnessi toodete messiala, kus on võimalik oma silmaga näha, maitsta ja käega katsuda erinevaid fitnessivaldkonna tooteid.

Järgmisena näeb meie sportaste esitusi juba 1. oktoobril Tartus Lõuna-Eesti Karikavõistlustel ning 15. oktoobril Pärnus Eesti Meistrivõistlustel.