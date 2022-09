Karikavõistluste esimene ring lõppes Põlva Serviti võiduga

Nii nagu teistes paarides, ei olnud ka siin skoori kohapealt kahtlust, kes favoriit on ning lõuna-eestlased astusid suure sammu teise ringi suunas.



Serviti pani jõuvahekorrad paika juba mängu alguses, kui ohtrate kiirrünnakute abil viis Mathias Rebane juba 8. minutil Serviti 9:2 ette. Platsil oli justkui kaks erinevat generatsiooni Eesti koondisest läbi käinud mängijaid, kui HC Tallinnas jooksis platsile ohtralt omal ajal meie riiki esindanud mängijaid. Lõuna-Eesti tiimi rivistuses oli aga lausa üheksa pallurit, kes hetkel või alles hiljuti sini-must-valget kandnud.



Kohtumises endas palju pinget ei tekkinud. HC Tallinna rünnakukatsed luhtusid ning Serviti kasutas oma trumpi, kiirrünnakuid ja jooksis poolajaks tabloole seisu 22:11. Teine periood mängu kulgu muudatust ei toonud ning põlvalased nihkusid aina kaugemale. Lõppseisuks vormistas Robin Oberg lausa 48:22.



„Eks vaatamata suurele eduseisule tablool, oli ka meil täna parandamisruumi, eriti just realiseerimise osas. HC Tallinn üritas meile oma aeglase tempo peale suruda ning meie peamine ülesanne oli mängukiirus üles tõmmata ja lihtsaid väravaid saada,“ võttis mängu kokku täna üheksal korral skoorinud Mathias Rebane.



„Platsil oli näha võistkondade treenituse erinevus. Kiidame Serviti head füüsilist vormi ja soovime neile edu Eesti tšempionaadil,“ ütles lühidalt, aga konkreetselt HC Tallinna peatreener Ahmed Porkveli:



Mathias Rebase väravatele lisas Serviti poolt Jürgen Rooba 8 ja Sander Sarapuu 7 tabamust. HC Tallinna poolt olid resultatiivseimad Mihkel Vaher viie ning Kristjan Järv ja Taavi Tibar nelja tabamusega.