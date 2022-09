Kuidas mõjutab osaline mobilisatsioon Venemaa tippsporti?

„Meie kodumaa kaitseks ja terviklikkuse nimel pean vajalikuks toetada osalist mobilisatsiooni. Ma rõhutan, et see on osaline mobilisatsioon. Värvatakse ainult need, kes on hetkel reservis. Osalise mobilisatsiooni määrus on allkirjastatud,“ ütles Putin kolmapäeva hommikul avaldatud pöördumises.

Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu sõnul mobiliseeritakse 300 000 reservväelast. Šoigu kinnitas, et mobiliseeritakse need, kellel on olemas sõjaline kogemus.

Putin andis Venemaa piirkondade juhtidele käsu, et nad abistaksid sõjaväekomissariaatide tegevust.

Konkreetsed nimekirjad koostatakse kohapeal ja poliitikutel on endiselt raske öelda, kui palju see Venemaa sporti mõjutab.

Sport-Express püüdis sellesse teemasse selgust tuua, vahendab rus.delfi.ee.

Kas tegevsportlased kutsutakse teenistusse?

Teoreetiliselt ei saa midagi välistada – see küsimus on sõjaväekomissariaatide pädevuses. Mobilisatsiooni- ja sõjaväe arstlike komisjonide otsuse saab vaidlustada kohtus, kuid alles pärast armee ridadesse arvamist. Pärast kutse saamist on sõjaväest kõrvalehoidmine Venemaal kriminaalkuritegu.

Teisest küljest on ebatõenäoline, et presidendi dekreet mõjutab aktiivseid tegevsportlasi massiliselt.

Kui sportlasteks on sõdurid või reservohvitserid, siis kuni 35-eluaastani võib neid teoreetiliselt osalise mobilisatsiooni raames välja kutsuda. Professionaalsete spordiklubidega sõlmitud lepingud seda ei takista. Vastupidi, profisportlasi, kes regulaarselt põhjaliku tervisekontrolli läbivad, ei tunnistata ilmselt tervislikel põhjustel ajateenistuse jaoks kõlbmatuteks.

Teine küsimus on, kas ajateenistuskohustuslike sportlaste sõjaväekaartidel on vajalikud erialad ja oskused. Kuna plaanis on armeesse kutsuda ka „lahingukogemusega“ inimesi - selle all peetakse ilmselt silmas sõjaväeoperatsioone, mis on toimunud Põhja-Kaukaasias ja Süürias -, siis vaevalt selliseid kandidaate sportlaste seas palju leidub.

Kas spordiülikoolide üliõpilasi kutsutakse teenistusse?