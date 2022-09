Elfyn Evans pole WRC kalendri koostamisega rahul

2023. aasta autoralli MM-sarja kalendrit pole veel kinnitatud, kuid üsna kindel on, et sinna ei pääse vähemalt järgmiseks hooajaks kuulsad Argentina ja Kataloonia etapid.

„Viimastel aastatel on kalendriga palju tükeldamist ja muutmist olnud,“ ütles Evans DirtFishile. „Ilmselt me kõik mõistame piiranguid, mille COVID tõi aastatel 2020 ja 2021, ning promootor ja FIA tegid toona sarja töös hoidmisel head tööd, kuid ma arvan, et peame mõnede klassikaliste rallidega ettevaatlikumad olema.“

„Mõned neist jäid kalendrist välja, sest neile eelistati teisi rallisid. Minu jaoks tundub õige minna sinna, kus on atraktiivsust. Näiteks Ypres ei ole võib-olla selline etapp, kus me kõik karjuksime, et seal on parimad kiiruskatsed või midagi sellist, aga seda sporti oodatakse sinna väga. Me ei saa seda ignoreerida.“

„Samas mõistan täielikult kommertslikku poolt, et me peame tooma uusi, hästi rahastatud etappe, aga ma ütlen, et ärgem unustagem klassikalisi etappe. Sellised kohad nagu Argentina peaksid olema meistrivõistluste kalendris,“ rõhutas Walesi rallimees.

Evans kritiseeris hiljuti ka otsust, mis jätab Suurbritannia etapi kalendrist välja. „Ma ei taha, et jääks mulje, ma räägin ainult Suurbritanniast. Aga teate, mida ma mõtlen. Nii paljud inimesed, nii paljud kolleegid Prantsusmaalt või inimesed mujalt maailmast on mulle öelnud, et ikkagi tundub õige, kui hooaeg algab Monte Carlos, kuid ei tundu õige, kui hooaeg ei lõppe Walesis. Ma saan sellest täielikult aru,“ lisas Evans.

Autoralli MM-sarja 2023. aasta kalender saab selgeks kõige hiljemalt 19. oktoobril, mil toimub rahvusvahelise autoliidu FIA nõukogu.