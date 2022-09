Endine McLareni mehaanik: Fernando Alonso andis altkäemaksu

2005. ja 2006. aastal Renault`ga maailmameistriks tulnud Alonso kolis 2007. aastal McLarenisse, kus tema tiimikaaslaseks sai noor britt Lewis Hamilton.

Priestley rääkis Pitstopi podcastis, et Alonso eeldas, et kuna ta saabus meeskonda valitseva maailmameistrina, on tema tiimi esisõitja.

Hamilton pakkus aga Alonsole vägeva lahingu ja lõpetas esimese hooaja teisel kohal, jäädes tiimikaaslasega punktide arvult viiki. Maailmameistriks tuli vaid punkti enam teeninud Kimi Räikkönen Ferrariga.

Priestley sõnul astus Alonso ekstreemseid samme, et veenduda, et boksimeeskond on just tema, mitte Hamiltoni taga. „Alonso kasutas mõnevõrra ebaausaid võtteid. Üks tema taktika oli üritada kogu meeskond enda poolele saada.“

Priestley ütles, et Fernando mänedžer käis mehaanikute ja teiste töötajate vahel ringi ja jagas rahaga täidetud pruune ümbrikke. Raha said peaaegu kõik, kes Hamiltoni autoga otseselt seotud ei olnud.

„Meil ​​kõigil on need ümbrikud ja ma mäletan, et avasin selle. Seal oli umbes 1500 eurot,“ meenutas Priestley.

Alonso ise on öelnud, et andis meeskonnaliikmetele raha hoopis tänutäheks raske töö eest.

Igatahes pöördus meeskonnasisene nääklemine sel hooajal McLareni vastu, sest Alonso ja Hamilton röövisid üksteiselt punkte ning see andis Räikkönenile võimaluse maailmameistriks tulla.