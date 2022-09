Endrekson raskelt tulnud finaalikohast: viimati oli selline veremaitse suus Tokyo poolfinaalis

Eesti meeskond oli poolfinaali esimese poole järel neljandal positsioonil, aga seejärel mööduti Ukraina paatkonnast. Sõidu võitis favoriit Itaalia ajaga 5.53,52, neile järgnes Suurbritannia (+0,41). Eesti kaotas Itaaliale 2,48 sekundiga ja Ukraina 3,29 sekundiga. Norra (+7,42) ja Šveits (+9,60) jäid juba kaugemale.

Endrekson ütles pärast poolfinaali Delfile ja Eesti Päevalehele, et paatkonna tänase etteastega võib rahule jääda, sest eesmärgiks olnud finaalikoht suudeti välja sõita.

„Üldjoontes jäime sõiduga rahule, seatud eesmärk sai täidetud. Kuna meie kõrval oli Itaalia paatkond, mis on stardist üsna kiire väljuja, siis me ei saanud päris oma tavapärast starti teha. Me oleme tavaliselt distantsi esimesel poolel aeglasemad ja tõusvas joones sõitnud. Aga kuna võis jääda itaallaste lainesse, siis tuli stardist veidi elavamalt minna. Ehk siis ka esimene 1000 meetrit, saime sellega hakkama, ei jäänud lainesse,“ ütles Endrekson.

„Distantsi teist poolt sõitsime tõusvas joones. Paatkonna töö iseenesest klappis ja läks kokku. Lõpus oli tunda, et toorest jõudu jääb juba vajaka. Sellised sõidud nagu täna ongi ekstreemsed sõidud, kui kaalul on edasipääs. Veremaitse ongi reaalselt suus. Verd näha ei ole, aga maitset on tunda. Viimane selline tunne oli Tokyos poolfinaalis, kui sai finaali nimel võideldud,“ tõi Endrekson võrdluse eelmise suvega.

43-aastase Endreksoni sõnul on ülehomme peetava finaali eel kõige tähtsam korralik taastumine. „Nii vaimselt kui füüsiliselt tuleb taastuda, muud teha ei olegi. Vaim peab ka värske olema. Selles osas õnneks tundub, et meeskonnal psühholoogilise poolega probleeme ei ole. Pole liigset värinat ja keegi ei närveeri üle. See on hea,“ märkis Endrekson rahulolevalt.