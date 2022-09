Tenniseekspert: Tallinna turniiri nimekiri on muljet avaldav

Naiste tennise katusorganisatsiooni kodulehel WTA Insideri rubriiki pidava ameeriklanna Courtney Nguyeni sõnul tuleb Tallinn Openile kokku uhke plejaad tippmängijaid. Kas sellest edetabelikohtade mõttes just viimase aja tugevaim tabel tuleb, selgub alles homme pärast kl 12 toimuvat loosimist.

„Vaadates teisi WTA 250 turniire, mis sel sügisel üle Aasia ja Euroopa toimuvad, on Tallinna turniir tõesti väga mõjuka nimekirjaga. Teil on peale Aneti veel olümpiavõitja Belinda Bencic, kolm slämmivõitjat, üks selle hooaja kuumemaid nimesid Beatriz Haddad Maia ja veel palju mängijaid, kes on võimelised turniiridel kaugele jõudma ja ongi seda viimasel ajal teinud. Näiteks Madison Keys, kel oli suurepärane USA suvi ja kes Australian Openil jõudis poolfinaali,“ tõi Nguyen viimasena esile ka kaasmaalase, kes jõuab Tallinna täna pärastlõunal.