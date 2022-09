Esmaspäeval sai avalikuks, et tänavu Toyota kolmandat Rally1 masinat jagava Esapekka Lappi hooaeg on läbi, sest kolmel viimasel etapil lööb kaasa vanameister Sebastien Ogier. Seejärel tuli Toyota poolt teade, et Lappi annab neljapäeval pressikonverentsi.