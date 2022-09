Värske maailmameister Robert Virves näitab oma oskusi Rallylegend222 üritusel

Abi saab ta küsida teiselt saarlasest maailmameistrilt Ott Tänakult. „Ott on mind aidanud ja nippe jaganud küll. Enne Kreeka rallit oli selge see, et tuleb sõita tervete rehvidega lõpuni. Siis uurisin temalt, mida teha, kuna Portugali rallil lõhkusin seitse rehvi. See oli selge, et midagi teen valesti. Selles osas sain suurt abi.“



Virves sõnab, et tal on väga vedanud, et pere on olnud toetav: „Mul on olnud väga vabad käed. Võin teha, mida ma ise tahan ja nii ma olen teinud. Millal ma aga tiitlist reaalselt mõtlema hakkasin, siis see võis olla eelmisel aastal, mis oli küll mõeldud õppeaastana. Nüüd oli eesmärk võita. Selle on võimalikuks teinud tänuväärt toetajad eesotsas Jüri Käoga, kelle toetus on kahel viimasel aastal võimaldanud startida.“



Kodus on maailmameistriks saamise jutt käinud juba mõnda aega. „Eelmisel aastal oli see jutt poistel. Minul oli usk sel aastal suur, olin üsna kindel, et nüüd tuleb tiitlivõit ära ja tuli ka! Kui Kreeka ralli viimane katse lõppes, tõtt-öelda tuli väike pisar isegi. Siis helistasin teisele pojale Gerdile kohe, ta ütles samamoodi, et silm läks märjaks,“ räägib poiste isa Aivo Virves. „Robertiga olen ma rallide ajal harva rääkinud, et teda mitte segada. Rohkem olen suhelnud Gerdiga, iga päev ja mitu korda. Ta räägib alati uudised ära. Vahel küsin, on Robertil on närv sees või ei ole, on ta rahulik või mitte ja küsin, kuidas tal enesetunne on. Enne viimast katset küsisin ka. Siis Gert ei saanud ise räägitud.“



Aivo Virves on ise samuti korra rallit sõitnud. „Ühe väikse sõidu olen teinud. Võistlesin Volkswagen Golfiga 2003. aastal Saaremaa rallil. Kuidas läks? Väga hästi läks - viimane koht! Veokatest olime ka taga pool. Ma ei oska sõita õnneks,“ muigab ta ja lisab: „Väga äge on, et kui ma olin viimane, siis nüüd Robert on esimene!“



Sel aastal kaheteistkümnel rallil startinud Robert Virves võistles MM-sarjas autoga Ford Fiesta Rally3, ent tänavu tegi ta kolm Eestis toimunud rallit kaasa BMW roolis. Maailmameistrit näeb sellise ralliautoga võidu sõitmas ka 1. oktoobril Laitses, kus toimub Rallylegend222 nimeline sündmus, millega tähistatakse legendaarse võistlusauto Lada VFTS 40. sünnipäeva ja rally.ee autospordiajakirja 20. sünnipäeva.