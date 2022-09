Prantsusmaa korvpalliliit viskab Venemaa klubiga käed löönud tähtmängija koondisest välja

33-aastane Heurtel jäigi EM-finaalturniiri ajaks kirjade järgi vabaagendiks. Kolmapäeval kuulutas Zenit, et leping on siiski sõlmitud. Kokkulepe sõlmiti kuni 2023. aasta kevadeni, poolte nõusolekul on kontrahti võimalik pikendada 2024. aastani.

„Prantsusmaa korvpalliliit sai Twitteri kaudu teada, et Thomas Heurtel sõlmis Zenitiga lepingu. Kuigi alaliitu informeeriti, et Heurtelil oli Venemaa klubidega kontakte, et öeldud meile kordagi, et leping on sõlmitud või et taoline protsess käib. Mängija oli juuli lõpus alla kirjutanud paberile, et ta ei kavatse Venemaa või Valgevene klubiga liituda,“ seisis alaliidu pressiteates.