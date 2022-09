TÄNA | Eesti neljapaat jahib sõudmise MM-il finaalikohta

„Itaalia ja Suurbritannia on päris tugevad. Nende vastu on meil rohkem kui keeruline,“ hindas Allar Raja poolfinaali koosseisu. „Ülejäänud paatkondi oleme varem võitnud, vahekorrad on olnud nii ja naa. Tuleb hea võitlus, ütleksin, et kolmas finaalikoht on vaba.“