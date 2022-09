Eesti U18 jalgpallikoondis jäi alla Prantsusmaa eakaaslastele

„Arvestades, et mängisime kodus Euroopa meistriga, siis võib suures plaanis mängupildiga rahule jääda, sest olime olukordades sees ja osutasime visa vastupanu. Arvan, et 2:0 oleks ehk ausam tulemus olnud ja viimastel sekunditel löödud väravast on kindlasti kahju. Seda me pigem ei väärinud. Kiidan poiste tahtmist ja pingutuse taset. Vaadates, kes täna vastas olid, tegime väärika partii ja häbeneda pole midagi,“ sõnas Indermitte.