VIDEO JA FOTOD USA-st | Tanel Leok sai Rahvuste krossi eel uue tsikli: öeldi, et on tavaline, aga tundub väga hea

Tanel Leoki (MXGP, Husqvarna, Sõmerpalu MK) jaoks on see 20. kord Rahvuste krossil Eestit esindada. See on saavutus, milleni ei ole jõudnud ükski teine krossisõitja maailmas.

„Tundsin ennast päris hästi. Hüppasin kohe tsikli peale, ei pidanudki väga midagi seadistama ja kõik sujus. Asendid ja muud asjad on Euroopa tsiklitega sarnased. Väidavad, et see on standardtsikkel, aga tundub, et see on väga hea. Olen praegu sellega väga rahul,“ rääkis Leok videointervjuus.