HOOAJA EELVAADE | Huvitava võistkonna kokku saanud Rapla Avis Utilitas mõtleb Eesti meistrivõistluste kullast

„Kuna Pärnu selle kevadel ära tegi, siis võib-olla ei vaadata mind enam sama hullu pilguga kui kinnitan, et Raplal on eesmärk Eesti meistriks tulla. Eesti-Läti liigat mõjutab palju Prometei lisandumine. Koos Riia VEF-iga on nad suurimad Final Fouri kandidaadid, teistel läheb väga tihedaks,“ rääkis Karp.