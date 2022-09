Cristiano Ronaldo jaoks ei jäägi tänavune suurturniir viimaseks? „Minu teekond pole veel läbi!“

37-aastane Ronaldo rääkis teisipäeval toimunud Portugali jalgpalliliidu galaüritusel, kus talle anti koondisejalgpalli läbi aegade suurima väravaküti tiitel, et ei plaani veel niipea putsasid varna riputada. „Olen auhinna üle väga uhke. Poleks kunagi uskunud, et sellega hakkama saan. Soovin kõiki tänada, kes mind karjääri jooksul on aidanud. See on olnud pikk tee, aga tahaksin öelda, et mu teekond pole veel läbi,“ rääkis 2003. aastal Portugali eest debüüdi teinud Ronaldo, kes on löönud 189 mänguga rekordilised 117 väravat.