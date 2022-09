Meedia: EM-il säranud korvpalliäss liitub Euroliiga klubiga

29-aastane Ponitka sõlmis Itaalia kõrgliigaklubi Reggio Emiliaga augustis kolmekuulise lepingu, mida on võimalik hooaja lõpuni pikendada. Lepingus on aga klausel, mis lubab tal liituda Euroliiga meeskonnaga. Enne seda teenis ta 2019. aastast leiba Peterburi Zenitis.

Eurohoops kirjutas teisipäeval, et poolakat on jahtima hakanud Kreeka tippklubi Panathinaikos. Paar päeva tagasi teatas Euroopa korvpallimeedia, et Ponitkaga on läbirääkimistes ka Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Vitoria Baskonia. Lisaks Panathinaikosele ja Baskoniale on poolakast huvitatud ka itaallaste Bologna Virtus.