Julien Moncet enda tulevikust Hyundais: praegu see mind eriti ei huvita

Tänavuse hooaja esimene pool kulges Toyota taktikepi all. Viimased kolm etapivõitu on noppinud aga Hyundai. Soomes ja Belgias võidutses Ott Tänak , Kreekas teenis võidu Thierry Neuville .

„Kui teen oma tööd ja olen järgmisel rallil pukis, on hästi. Kui pole, on sellest kahju, aga see pole minu otsustada,“ jätkas prantslane. „Viimaste rallidega oleme tõestanud end konkurentsivõimelisena ning teinud briljantselt tööd. See pole tänu mulle, vaid tänu kogu tiimile. See on ainus asi, mis loeb.“