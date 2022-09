Peatreener Bärengrub Itaalia alistamisest: siiras rõõm tulemuse ja poiste üle, kes seda võitu väärisid

Eesti koondise kapten Andreas Vaher väljendas tulemuse üle suurt rahulolu ja tõdes, et väljakul oli vastasseis võrdsem, kui seda statistika põhjal järeldada võis. „Esimesed emotsioonid on väga vinged. Valmistusime selleks kohtumiseks väga hästi. See tulemus näitab, et meis on sisu ja reaalsuses suudame mängida ükskõik mis võistkonnaga,“ sõnas Vaher pressiteate vahendusel. „Mängu alguses oli meil vastaste kõrge pressiga probleeme, aga mida aeg edasi, seda paremaks meie poolt esitus läks ja oli näha, et itaallased väsisid. Me kohanesime mänguga hästi ning lõpuks tõid kontrarünnakud meile edu,“ lausus Vaher.

Peatreener Alo Bärengrub oli pärast mängu samuti ülevas meeleolus. „Siiras rõõm tulemuse ja poiste üle, kes seda võitu väärisid. Ütlesin ka neile, et sellise tulemuse saavutamiseks on vaja veidi õnne, suurepäraseid tõrjeid ja hingestatust. Seda kõike ma täna väljakul ka nägin,“ ütles Bärengrub. „Esimesel poolajal domineeris pigem Itaalia tempot ja surus meid allapoole. Arusaadav, et nad ei saagi meie vastu teistmoodi mängida. Tasub märkida, et neil oli paar head võimalust skoori teha, aga Ott Nõmm päästis väravas meid halvimast. Teisel poolajal tõid vahetused mängu värskust juurde ja meil tekkisid momendid, mis õnnestus ideaalsete üleminekute ja kiirrünnakute abil realiseerida,“ kirjeldas peatreener mängu kulgu.

Avamängus väga hea tulemuse kirja saanud Eesti jaoks jätkub valiksarja miniturniir laupäeval, kui kell 19.00 minnakse vastamisi Poolaga. Täna kohtub Poola kell 19.00 oma esimeses mängus Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Vaher peatus lühidalt ka järgmistel kohtumistel. „Meie eesmärk on kogu aeg olnud alagrupist edasi saada. Isiklikult minu jaoks on oluline ka seljatagune puhtana hoida. Kõik need eesmärgid on veel võimalikud,“ lausus keskkaitsja.

Peatreener suunas samuti pilgu juba nädalavahetusel toimuvale kohtumisele. „Täna naudime võidurõõmu, kuid edasi tuleb mõelda korraliku taastumise peale ja keskenduda mängunüanssidele, mis võiksid meile Poola vastu edu tuua,“ sõnas Bärengrub lõpetuseks.