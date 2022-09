Tallinnasse tulev hiinlanna saavutas Jaapanis vägeva võidu

Mitu järgmisel nädalal Tallinnas toimuval WTA 250 kategooria turniiril Tallinn Open osalevat tipptennisisti mängib sel nädalal Aasias Tokyo WTA 500 ja Souli WTA 250 turniiril. Suurepärases hoos on Tallinnas parasjagu kaheksanda asetusega 33-aastane hiinlanna Zhang Shuai (WTA 28.), kes sai eile karjääri kaheksanda võidu maailma esikümne mängija üle, alistades teises ringis ehk kaheksandikfinaalis Caroline Garcia (WTA 10.) 4 : 6, 7 : 6 (5), 7 : 6 (5). Tänavu US Openil neljandasse ringi jõudnud ja veebruaris Lyoni siseturniiri võitnud Zhang päästis 27 serviässa löönud prantslanna vastu (selle hooaja ühe mängu rekord) kolmanda seti 4 : 5 kaotusseisus ühe matšpalli.

Septembri alguses toimunud US Openi avaringis Venus Williamsi alistanud ja seejärel teises ringis Clara Burelile alla jäänud Van Uytvanckile teeb häda selg. „Olen uhke, et suutsin jõuda US Openile, ent kahjuks on mul endiselt seljaga probleeme. Otsustasin lõpetada selle hooaja ja valmistun juba järgmiseks. Kahju, et see hooaeg sai sellise lõpu, aga ootan uut aastat, kus olen tugevam ja parem,“ kirjutas Van Uytvanck sotsiaalmeedias.