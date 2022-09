Tallinna võõrustab viit kurlingu MK-etappi

Naiste ja meeste esinduskoondiste hooaja suurim eesmärk on jõuda Euroopa meistrivõistlustel B-divisjoni kahe parima hulka, et tõusta järgmiseks aastaks A-divisjoni ehk Euroopa kümne parima võistkonna sekka.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige ja pikaaegne kurlingu eestvedaja Eestis Fred Randver tõi välja, et sel aastal täitub Eesti Curlingu Liidul 20. tegevusaasta. „Kurling on Eestis oma kohta kinnitanud. Väikese spordialana oleme olnud pidevas arengus ja meie sportlased on aina kasvavas maailma konkurentsis saavutanud stabiilselt häid tulemusi. Eesti naiskond on olnud Euroopa meistrivõistluste kümne parima seas ja saanud esindada Eestit ka naiste MMil. Segapaari võistkond on olnud edukas MK etappidel ja MMil. Möödunud paraolümpial esindas Eestit esmakordselt ratastoolikurlingu koondis,“ loetles Randver.



Rahvusvaheliselt on kurlingu populaarsus järjest kasvamas nii sportlaste kui ka fännide seas. Maailma Kurlingu Föderatsioon (WCF) valis septembri alguses Šveitsis, Lausanne´is toimunud kongressil uueks presidendiks ameeriklase Beau Welling´u, kes võtab juhtimise üle pikaajaliselt juhilt Kate Caithness´ilt, kes juhtis rahvusvahelist alaliitu 12 aastat.