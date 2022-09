Rallimänedžer Timo Jouhki Ott Tänakust: ta ei meeldi reatöötajatele ega tiimi juhtidele

„Mina olen aru saanud, et Tänak ei meeldi reatöötajatele ega tiimi juhtidele. Tema stiil on kõige üle kaebamine. Ka Toyotas polnud auto kunagi korras ega hea, vaid kommentaarid olid eriti negatiivsed. Olen aru saanud, et ta ei tulnud Toyotas inimestega toime. Teine pool on see, et lahkudes uksed pauguvad,“ ütles Jouhki Soome rahvusringhäälingus.