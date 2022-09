Tyson selgitas ratastooli sattumist: mul on ishias

56-aastane endine raskekaalu maailmameister ütles, et teda vaevab ishias ehk istmikunärvivalu. „Mul on ishias, mis läheb aeg-ajalt päris hulluks. Kui see mind tabab, siis ma ei saa isegi rääkida,“ ütles Newsmaxi kanalile antud intervjuus Tyson.

Ta lisas: „Jumal tänatud, et see on mu ainus terviseprobleem. Olen praegu heas vormis. Kõik minu majas on tõeliselt õnnistatud ja me oleme kõige eest tänulikud.“