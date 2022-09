Colorado meistriks tassinud ründajast saab NHL-i enimtasustatud mängija

Osapooled üksikasju ei avaldanud, kuid meedia andmetel saab MacKinnonist NHL-i enim autasustatud mängija. Erinevate portaalide väitel on tema tulevane aastapalk 12,6 miljonit dollarit ehk praeguse kursi juures umbes 12,6 miljonit eurot.

Kuni uue lepingu jõustumiseni maksab Avalanche 27-aastasele MacKinnonile natuke üle kuue miljoni dollari aastas, mis mehe taset arvestades on kui sandikopikad. „Mul pole vana lepingu suhtes pretensioone. See oli sõlmimise ajal õiglane diil, kuid keegi ei taha olla liiga kõige alamakstum mängija,“ lausus ründaja, kes on Avalanche'is esindanud üheksa hooaega, mille jooksul on ta 638 põhihooaja matšis toonud 648 punkti (väravad + söödud).

Veel vägevam on mehe saldo play-offides, kus ta 70 kohtumisega on saanud kirja 41 väravat ja 52 väravasöötu ehk keskmiselt on tulnud temalt mängudes 1,33 punkti. Enam kui 50 kohtumist pidanud mängijatest edestavad McKinnonit selles statistikas vaid jäähoki suurkujud Wayne Gretzky ja Mario Lemieux (vastavalt 1,84 ja 1,61 punkti).

„Kaheksa aastat on pikk aeg, kuid olen alati imetlenud ühele klubile pühendunud mängijaid. See leping tähendab, et tahan kogu oma karjääri mängida selles klubis,“ lisas MacKinnon.