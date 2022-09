Maailma 40. reket loobus Tallinna WTA turniirist

Septembri alguses toimunud US Openi avaringis Venus Williamsi alistanud ja seejärel teises voorus Clara Burelile alla jäänud Van Uytvanckile teeb häda selg. „Olen uhke, et suutsin jõuda US Openile, ent kahjuks on mul jätkuvalt seljaga probleeme. Otsustasin lõpetada selle hooaja ja valmistun juba järgmiseks. Kahju, et see hooaeg sai sellise lõpu, aga ootan uut aastat, kus olen tugevam ja parem,“ kirjutas Van Uytvanck.