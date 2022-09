Hyundai ralliäss pole kindel, kas tema karjäär jätkub

2005. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Sordo on alates 2006. aastast osalenud kõigil hooaegadel. Hispaanlane on Citroëni, Mini, Fordi ja Hyundai roolis sõitnud 180 rallil.

Alates 2014. aastast istub karjääris kokku 54 poodiumikohta võtnud Sordo Hyundai ralliautos, end viimased viis hooaega on ta kaasa sõitnud osalise programmiga. Näiteks sel aastal on ta startinud vaid kolmel etapil.

Selle hooaja lõpuni on veel kolm rallil, kuid kindlasti ei osale Sordo Uus-Meremaa etapil ja enam kui kahtlane on Jaapanis startimine, sest uuel rallil vajaks kogemusi noor talent Oliver Solberg. Sel hooajal osaleb Sordo tõenäoliselt veel vaid kodusel Hispaania etapil. Kuna 39-aastasel sõitjal pole uut lepingut, siis WRC-ringkondades sahistatakse, et see oktoobris toimuv sõit võib jääda tipptasemel tema viimaseks.