Kangelaslugu on ühte heasse spordifilmi sisse kodeeritud. Väga lihtsustatult näeb klassikaline kangelase teekond välja selline, et peategelane võtab vastu suure väljakutse, heitleb arvukate raskustega ja väljub lõpuks katsumustest võitjana, ise protsessi käigus kirgastudes.

Kõige paremad spordifilmid räägivad poksist, häid korvpalli mängufilme on tehtud palju vähem. Mingil teadmata põhjusel valitakse korvpalli kujutamiseks alatihti komöödiažanr, nagu pakuks just see sportmäng iseäranis palju võimalusi huumoriakrobaatikaks.