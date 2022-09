Tõeline rebimine: EM-il ajalugu teinud Poola korvpallikoondise liidrit ihkavad enda ridadesse kolm Euroliiga klubi

29-aastane Ponitka on Itaalia kõrgliigaklubi Reggio Emilia mängumees, kuid tema lepingus on klausel, mis lubab tal liituda Euroliiga meeskonnaga. Enne seda teenis ta 2019. aastast leiba Peterburi Zenitis.

Paar päeva tagasi teatas Euroopa korvpallimeedia, et Ponitkaga on läbirääkmistes ka Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Vitoria Baskonia. Lisaks Panathinaikosele ja Baskoniale on poolakast huvitatud ka itaallaste Bologna Virtus.