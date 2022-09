Baskonia esitles Maik-Kalev Kotsarit: ees ootab suur väljakutse, hooaja jooksul ei tule ühtegi lihtsat mängu

Keskmängija on Vitorias olnud nädala jagu, selja taga on kaks kontrollkohtumist. Suve veetis Kotsar Eesti koondise juures ja seega tuli tal uue klubiga kiirelt kohaneda.

„Võrreldes eelmiste klubihooaegadega on kohanemine kindlasti keerulisem. Oma esimesel aastal Euroopas sain Hamburgi juba varakult kohale minna. Nüüd pidin kõik liikumised kiirelt selgeks õppima. Õnneks on siin kõik olnud väga abivalmid ja toetavad. See on protsessi lihtsamaks teinud,“ rääkis Kotsar.